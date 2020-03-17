Москва, , 08:36 — REGNUM В России следственные органы возобновили уголовное дело по факту похищения российского лётчика Константина Ярошенко сотрудниками спецслужб США и Либерии в 2010 году. Об этом со ссылкой на управление Минюста Ростовской области сообщила супруга гражданина РФ Виктория Ярошенко.

Читайте также: Жена Ярошенко рассказала о состоянии лётчика в тюрьме США

По её словам, которые приводит ТАСС, в минюсте ей сообщили, что ведомством получена информация о местонахождении нескольких фигурантов этого дела — они проживают во Франции. Министерство намерено направить запрос французским властям, чтобы получить сведения о подозреваемых. После этого они будут объявлены в международный розыск.

Напомним, уголовное по факту похищения российского лётчика Константина Ярошенко было возбуждено следственным комитетом в России весной 2015 года. По делу проходили 11 сотрудников Управления по борьбе с наркотиками Министерства юстиции США, четыре сотрудника Службы безопасности Либерии.

Также по теме: Лётчик Ярошенко рассказал об ужасных условиях содержания в тюрьме США

В пресс-службе следственного управления СК России по Ростовской области отказались прокомментировать изданию информацию о возобновлении производства.

Как сообщало ИА REGNUM, гражданин России Константин Ярошенко в 2010 году был похищен на территории Либерии и вывезен в США. В 2011 году американский суд приговорил его к тюремному заключению сроком на 20 лет за контрабанду наркотиков.

Ранее Ярошенко пожаловался российским дипломатам на своё состояние в тюрьме, он рассказал, что должную помощь ему не оказывают. После вмешательства дипмиссии лётчика стали лечить. Как заявила в марте 2020 года его супруга Виктория, самочувствие её мужа улучшилось. Ярошенко лечат больную ногу, она заживает, но ходить трудно.