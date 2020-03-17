Барнаул, 17 марта 2020, 08:34 — REGNUM На фоне массового перехода на дистанционную работу и обучение из-за эпидемии коронавируса студенты Алтайского госуниверситета (АлтГУ) намерены провести митинг. Как сообщает ИА «Амител» со ссылкой организаторов, его цель — понудить руководство вуза тоже перейти на дистанционное обучение.
«Если у вас нет возможности прийти в корпус Д, придите в это время в столовую в своём корпусе и выпейте растворимого кофе за победу над бюрократией и коронавирусом», — обратились организаторы к студентам.
Напомним, ранее Минобрнауки России издало приказ, в котором рекомендовало российским вузам перейти на дистанционное обучение для предотвращения распространения коронавируса:
Но поскольку ни одного случая заражения вирусом Covid-19 на территории Алтайского края официально не подтверждено, руководство крупных вузов региона решило проводить занятия в штатном режиме.
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