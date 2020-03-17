Барнаул, , 08:34 — REGNUM На фоне массового перехода на дистанционную работу и обучение из-за эпидемии коронавируса студенты Алтайского госуниверситета (АлтГУ) намерены провести митинг. Как сообщает ИА «Амител» со ссылкой организаторов, его цель — понудить руководство вуза тоже перейти на дистанционное обучение.

«Если у вас нет возможности прийти в корпус Д, придите в это время в столовую в своём корпусе и выпейте растворимого кофе за победу над бюрократией и коронавирусом», — обратились организаторы к студентам.

Напомним, ранее Минобрнауки России издало приказ, в котором рекомендовало российским вузам перейти на дистанционное обучение для предотвращения распространения коронавируса:

«Рекомендуется, начиная с 16 марта 2020 года, организовать обучение студентов вне места нахождения вузов, в том числе обеспечить освоение ими образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий».

Но поскольку ни одного случая заражения вирусом Covid-19 на территории Алтайского края официально не подтверждено, руководство крупных вузов региона решило проводить занятия в штатном режиме.

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