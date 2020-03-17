Москва, , 08:33 — REGNUM Член Общественной палаты РФ Султан Хамзаев предложил приостановить продажу кальянов в ресторанах и кафе для борьбы с коронавирусом, сообщает 17 марта RT со ссылкой на копию письма, направленному премьер-министр Михаилу Мишустину.

«В связи с реальной угрозой, связанной с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19), прошу вас незамедлительно ввести мораторий на реализацию общественных приборов для курения — кальянов», — говорится в письме.

Хамзаев также отметил, что ряд стран, в том числе ОАЭ, уже ввели ограничения на курение кальянов в заведениях общественного питания.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что число заразившихся коронавирусом в России увеличилось за сутки на 30 и достигло 93 человек, известила 16 марта вице-премьер российского правительства Татьяна Голикова в ходе заседания координационного совета при правительстве по противодействию распространения коронавируса. По её словам, подавляющее число зарегистрированных случаев — «привозные».