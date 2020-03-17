Шанхай, Китай, , 08:32 — REGNUM В Шанхае выявлено еще три новые случая заражения коронавирусом, привнесённым из-за рубежа, сообщает 17 марта агентство Синьуха.

Всего 20 импортных случаев коронавируса выявлено в городе за все время эпидемии, в то время как еще 44 человека находятся под подозрением на заражение. Среди привнесенных в Китае случаев заражения 10 приходятся на Италию, четыре — на Иран, по два — на США и Испанию и по одному на Францию и Великобританию.

Всего же в городе выявлено же в Шанхае выявлено 338 местных случаев заражения коронавируса и три смерти за все время эпидемии. Среди 30 госпитализированных с коронавирусом пациентов, один находится в тяжелом состоянии и восемь — в критическом.