Горно-Алтайск, , 08:32 — REGNUM На территории Республики Алтай отменены все культурно-массовые мероприятия, а также выезды в другие регионы на соревнования и другие события. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, такое поручение дал глава республики Олег Хорохордин.

Под запрет попала также сельскохозяйственная ярмарка, которая по плану должна была пройти 21 марта. Разрешены только чрезвычайно важные мероприятия. Глава также поручил усилить дезинфекционный режим на социально значимых объектах.

Обращаясь к местным жителям, Олег Хорохордин призвал их воздержаться не только от выездов за рубеж, но и от поездок по стране.

«По возможности воздержитесь не только от заграничных поездок, но и от выездов в соседние регионы», — отметил он.

Читайте также: Из-за коронавируса в Бурятии запретили все массовые мероприятия