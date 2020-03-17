Абакан, , 08:31 — REGNUM В связи с угрозой коронавируса школьники Хакасии выйдут на весенние каникулы на несколько дней раньше.

Как сообщили ИА REGNUM в республиканском министерстве образования и науки, каникулы начнутся уже 20 марта.

В каникулярный период в школах будет также проведена дезинфекция.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Бурятии не планируют переводить школы республики на дистанционное обучение или закрывать на карантин.

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