Москва, , 08:30 — REGNUM В Москве в «Манеже» с 17 марта из-за распространения коронавируса закрыли выставку «Сальвадор Дали. Магическое искусство», сообщается на сайте выставки.

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Выставка закрылась раньше на девять дней в связи с указом Мэра Москвы о прекращении культурных массовых мероприятий. Официально она должна была закрыться 25 марта

Гражданам, купившим, билеты, за возвратом денег необходимо обращаться к организаторам выставки.

Как сообщало ИА REGNUM, выставка «Сальвадор Дали. Магическое искусство» работала в Манеже с 28 января 2020 года. За 6 февраля её посетило рекордное количество человек — 9,8 тысяч.

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