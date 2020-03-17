Магас, , 08:27 — REGNUM В Ингушетии с сегодняшнего дня, 17 марта, закрыты на карантин все детские сады и школы. Такое решение принял глава региона Махмуд-Али Калиматов. Он объявил его 16 марта в ходе заседания оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в республике, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы и правительства региона.

На дистанционное обучение рекомендовано перейти всем колледжам и высшим учебным заведениям. Как подчеркнул Калиматов, все жители региона должны понимать серьезность ситуации и сами обеспечивать свою безопасность, соблюдая меры гигиены и профилактики.

«Уважаемые земляки, пожалуйста, берегите себя и своих близких, соблюдайте меры профилактики и не поддавайтесь панике», — призвал ингушский лидер.