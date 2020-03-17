Ташкент, , 08:26 — REGNUM Специальный авиарейс Ташкент — Москва — Ташкент выполнит авиакомпания «Узбекистанские авиалинии» 17 марта, сообщили в пресс-службе компании.

Самолет отправляется из столицы Узбекистана в 10:00 (8:00 мск), а вылетает из Москвы в 13:00 мск. Отмечается, что воспользоваться рейсом смогут в первую очередь пассажиры, чьи рейсы отменили с 16 по 18 марта.

В авиакомпании предупредили, что прибывающих в Ташкент пассажиров встречать нельзя, так как всех их отправят в пункт временного размещения. Самолет вывезет иностранных граждан и вернет граждан Узбекистана домой.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 марта в Узбекистане обнаружили первый случай заражения коронавирусом. Власти республики объявили карантин во всех учебных заведениях, а также закрыли транспортное сообщение со всеми странами.

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