Кейптаун, , 08:32 — REGNUM Все больше стран африканского континента подтверждают случаи коронавируса, что побуждает их правительства объявить об ужесточении мер по борьбе с распространением вируса. Об этом передает ВВС Swahili.

По информации журналистов телерадиокомпании, Гана, Кения и ЮАР запретили въезд иностранных граждан из стран, наиболее сильно пострадавших от коронавируса. Среди которых — Китай, Иран, Италия, Испания, Великобритания и США.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в ЮАР объявили о национальном бедствии в связи с COVID-19.

Правительство Кении к понедельнику, 16 марта, подтвердило еще два случая коронавируса, в результате чего общее число заразившихся в восточноафриканской стране возросло до трех.

Джибути, где не было подтвержденного случая заболевания, приостановила все международные рейсы. После того, как Индия приостановила выдачу туристических виз, авиакомпания Air Tanzania приостановила полеты в Мумбаи .

Марокко также приостановило все международные рейсы из своих аэропортов. В стране было подтверждено 28 случаев заболевания, в том числе один — с летальным исходом.

Премьер-министр всемирно признанного правительства Ливии Файез Саррадж также объявил о закрытии воздушного пространства и сухопутных границ Ливии в качестве превентивной меры, начиная с понедельника, 16 марта.

В соседнем Алжире, где зарегистрировано 48 случаев заболевания коронавирусом, официальные лица объявили, что по состоянию на вторник, 17 марта, они приостановят все полеты во Францию.

Премьер-министр Туниса Элис Фахфах распорядился закрыть все границы и запретить проведение массовых мероприятий, в том числе молитв собраний в мечетях. В стране подтверждено 20 случаев заражения вирусом.

Президент Мозамбика Филипе Ньюси приостановил проведение всех мероприятий на 300 и более человек. Он также приостановил все зарубежные поездки государственных должностных лиц, включая его собственные поездки в Экваториальную Гвинею и на территории Палестины, которые были запланированы на конец этого месяца.

К настоящему моменту подтверждено, что вирус присутствует как минимум в 26 странах по всему континенту. Однако эксперты опасаются, что слабые системы здравоохранения стран континента могут не справиться с резким увеличением числа заражений COVID-19.

Читайте ранее в этом сюжете: Китайский миллиардер окажет помощь странам Африки в борьбе с COVID-19