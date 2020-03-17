Париж, , 08:22 — REGNUM Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер заявил, что в условиях коронавируса жизнь в стране не должна полностью останавливаться, передает BFM TV.

По словам министра внутренних дел, с введением новых ограничительных мер, совершая поездки, французы должны будут представлять «документ, подтверждающий их мотив».

Допустимы поездки между домом и работой, покупки в магазинах продуктов первой необходимости, поездки по серьезным семейным причинам, в частности, для помощи родственнику.

Министр также пояснил, что «короткие поездки возле дома» будут терпимы.

«Мы всегда можем заниматься физическими упражнениями или погулять с собакой, но каждый должен делать это экономно. Итак, мы можем подышать свежим воздухом, но уж точно не сыграть в футбольный матч», — пояснил Кристоф Кастанер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что государство находится в состоянии войны, объявляя о новых мерах по борьбе с распространением коронавируса.

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