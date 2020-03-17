Улан-Удэ, , 08:20 — REGNUM Власти Бурятии не планируют переводить школы региона на дистанционное обучение или закрывать на карантин. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства образования и науки республики, необходимости в этом пока нет.

Ранее министерство просвещения России рекомендовало регионам при необходимости временно перейти на дистанционное обучение в связи с угрозой распространения коронавируса.

«На сегодня перевод школ республики на дистанционное обучение является не совсем целесообразным, поскольку эпидемический порог у нас по всем видам ОРВИ и гриппа практически в два раза ниже среднего. По коронавирусу также не выявлено ни одного заболевшего на территории Бурятии», — отметил руководитель регионального министерства Баир Жалсанов.

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