Пермь, , 08:19 — REGNUM Ситуация с поставками медицинских масок может стабилизироваться к середине апреля. Этого не исключают в краевом УФАС.

Как отмечает глава ведомства Александр Плаксин, российские производители могут возобновить отгрузку оптовикам не ранее конца марта — середины апреля. «Возможно, к этому периоду ситуация с наличием средств индивидуальной защиты в розничных аптечных сетях края стабилизируется», — надеется Плаксин.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пермском крае, как и по всей стране, отмечен дефицит масок. Оптовики со своей стороны заявляют, что товар из Китая уже не закупают и надеются на производителей России. Однако те отказываются удовлетворять заявки.

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