Пермь, , 08:13 — REGNUM В Пермском крае пропали из аптек медицинские маски производителей из Китая. Об этом сообщает краевое УФАС.

Ранее китайские маски закупали больше 50% оптовиков региона. Сейчас их надежды на поставки от российских изготовителей. Но те пока не могут выполнить все заявки. Многим отказывают в поставках.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в Прикамье по данным на 16 марта осталось более 4 тыс. медицинских масок. В аптеках отмечен дефицит. По словам поставщиков, приоритетом является обеспечение такими средствами защиты лечебных учреждений.

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