Магадан, Магаданская область, , 08:17 — REGNUM В Магадане подготовятся к встрече гимназистов и их сопровождающих, которые несмотря на запреты в связи с пандемией коронавируса, 17 марта вылетели в Лондон из Москвы.

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Ученики, директор и завуч из Английской гимназии в составе 17 человек всё-таки улетели в Англию в разгар коронавирусной инфекции, сообщила руководитель Роспотребнадзора Колымы Светлана Корсунская на заседании оперативного штаба по недопущению и распространению коронавируса в регионе, пишет «Магаданская правда».

Все представители ведомств и департамента образования сказали, что выступали против поездки детей за границу.

Роспотребнадзор уже готовится через две недели встречать туристов, как потенциально контактных с коронавирусной инфекцией. По возвращению в Магадан, детей и взрослых осмотрят и отправят на домашний карантин.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Магаданской области Сергей Носов жёстко высказался по поводу поездки учащихся Английской гимназии в Лондон на каникулы.