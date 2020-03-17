Нур-Султан, , 08:11 — REGNUM Число случаев заражения коронавирусом в Казахстане достигло 13 человек, сообщили 17 марта в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

17 апреля медики обнаружили три новых случая заражения в Алма-Ате. Среди больных оказалась двухлетняя девочка, которая прилетела вместе с родителями из Берлина через Минск. На сегодняшний день 11 пациентов находятся в Алма-Ате, двое — в Нур-Султане.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 марта официальный представитель минздрава Казахстана Диас Ахметшарип заявил, что число зараженных в республике достигло десяти человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В Казахстане выявлен десятый случай заболевания коронавирусом