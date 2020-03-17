Аддис-Абеба, , 08:15 — REGNUM Китайский миллиардер и соучредитель Alibaba Джек Ма заявил, что он пожертвует 20 000 наборов для тестирования на COVID-19, 100 000 медицинских масок и 1000 защитных костюмов каждой африканской стране, чтобы помочь континенту в борьбе с коронавирусом. Об этом передает ВВС Africa.

По информации журналистов телерадиокомпании, Фонд Джека Ма и Alibaba Foundation также начнут предоставлять онлайн-материалы о клиническом лечении коронавируса медицинским учреждениям на континенте.

Ма сказал, что тестовые наборы, маски и защитные костюмы будут доставлены в столицу Эфиопии, Аддис-Абебу, а премьер-министр страны Абий Ахмед будет контролировать их распространение в других африканских странах.

«Мир не может позволить себе немыслимые последствия пандемии COVID-19 в Африке», — написал Ма в своем аккаунте в Twitter.

По сообщениям репортеров, Ма, самый богатый человек в Азии, в начале этого месяца отправил партии медикаментов в США и пообещал распространить два миллиона защитных масок по всей Европе.

«Теперь, мы как будто все живем в одном охваченном пламенем лесу. Мы, члены мирового сообщества, можем безответственно сидеть на заборе, паниковать, игнорировать факты или не предпринимать никаких действий. Нам нужно принять меры и действовать сейчас», — сказал Ма ранее.

Как отмечают репортеры, в Африке резко возросло число случаев коронавируса, хотя их все еще меньше, чем на большинстве других континентов. Во многих пострадавших странах континента принимаются строгие меры, в том числе закрываются школы и границы. Существуют опасения, что слабые системы здравоохранения континента не смогут справиться с крупной вспышкой и что у правительств нет финансовых и материально-технических ресурсов для борьбы с вирусом.