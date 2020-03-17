Нур-Султан, , 08:11 — REGNUM В Казахстане зафиксировали ещё три случая заражения коронавирусом, а общее число заболевших достигло 13 человек. Об этом 17 марта сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Казахстана.

По заявлению официального представителя минздрава республики Диаса Ахметшарипа, в числе заразившихся, которых выявили за последние сутки, числится прибывшая из Берлина девочка 2018 года рождения.

Больше всего заболевших от коронавируса — 11 человек — выявлено в городе Алматы. Ещё два случая зарегистрированы в городе Нур-Султане.

Как сообщало ИА REGNUM, на 16 марта в Казахстане были выявлены десять случаев заражения коронавирусом.

Указам президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева с 16 марта по 15 апреля, в связи с распространением коронавируса, в стране был введён режим чрезвычайного положения.

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