Барнаул, , 08:00 — REGNUM К любопытному выводу пришёл доцент кафедры информационных технологий Алтайского государственного педагогического университета (АлтГПУ) Алексей Ушаков, проанализировав информацию о заразившихся коронавирусом в России. Учёный полагает, что при более качественном медицинском обслуживании вирус в нашей стране выявляли бы значительно чаще.

«Соотношение заразившихся COVID-2019 к умершим 30 к 1. Однако в любой контрольной группе, заразившиеся на карантине, например, смертность практически нулевая. На мой взгляд, это признак того, что заразившихся значительно больше, чем выявлено. Зафиксированные смерти не являются частью группы заразившихся численностью в 160 тысяч человек. Поэтому 30 к 1 и не подтверждается в условиях строгого наблюдения.

Отсюда два возможных вывода — болезнь не настолько смертельная, как говорят. И — заражённых намного больше, чем говорят. Подтверждением последнего предположения может быть тот факт, что среди заболевших много известных людей. Это объясняется тем что у них более качественное медицинское обслуживание. Если бы так лечили всех, вирус выявляли бы значительно чаще», — отметил Алексей Ушаков на свой станице в Facebook.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что число заразившихся коронавирусом в России увеличилось за сутки на 30 и достигло 93 человек, известила 16 марта вице-премьер российского правительства Татьяна Голикова в ходе заседания координационного совета при правительстве по противодействию распространения коронавируса. По её словам, подавляющее число зарегистрированных случаев — «привозные».

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