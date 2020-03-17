Кемерово, , 07:48 — REGNUM В Кемеровской области, по данным на 11:00 (время местное) сегодня, 17 марта, новых случаев заражения коронавирусом не выявлено. Об этом сообщает телеграм-канал «Коронавирус в Кузбассе».

Уточняется, что два пациента с подтверждённым диагнозом находятся в инфекционной больнице Кемерова.

«Состояние пациентов за минувшие сутки не показало отрицательной динамики, — говорится в официальном сообщении. — У четверых пациентов из группы «контактных» анализы на коронавирус дали отрицательный результат. Решается вопрос о их выписке из медицинского учреждения».