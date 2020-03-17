Томск, , 07:39 — REGNUM В Томской области с начала распространения в мире коронавирусной инфекции под наблюдением находились 268 человек, прибывших из семи неблагополучных по этому заболеванию стран. Как сообщили ИА REGNUM в областной администрации, у всех тест на коронавирус был отрицательным.

16 марта губернатор региона Сергей Жвачкин на аппаратном совещании призвал минимизировать риски проникновения в регион коронавируса.

В томских университетах вводится дистанционное обучение. В школах и детсадах разрешено свободное посещение. Запрещены массовые мероприятия в закрытых помещениях. Жителей Томской области просят соблюдать все профилактические меры.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 16 марта в Томской области не было зарегистрировано ни одного случая коронавируса.

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