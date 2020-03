Вашингтон, , 07:37 — REGNUM «Соник в кино» официально стал в США самым популярным фильмом на основе видеоигры. Об этом 17 марта сообщил портал We Got This Covered.

Кассовые сборы картины на домашнем кинорынке на сегодня составили около $145,7 млн, опередив фильм «Покемон. Детектив Пикачу», которому удалось собрать $144,1 млн. Стоит отметить, что лента про Пикачу пока что находится впереди конкурента по показателю общемировых сборов («Соник в кино» — $306,4 млн, «Покемон. Детектив Пикачу» — $433 млн).

Напомним, бюджет фильма про ежа Cоника, который снял режиссёр Джефф Фаулер составил $85 млн. Производство «Покемон. Детектив Пикачу» обошлось в $150 млн.

