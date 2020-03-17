Киев, 17 марта 2020, 07:36 — REGNUM Недостаток экспресс-тестов для определения коронавируса COVID-19 испытывает система здравоохранения Украины, заявил президент Украины Владимир Зеленский 16 марта в эфире телепередачи «Свобода слова» на канале ICTV.
По словам главы государства, в Киеве ожидают поступления одного миллиона тестов из Китая. Зеленский отметил, что они будут переданы армии и в медучреждения Украины.
Как сообщало ИА REGNUM, 16 марта депутат Верховной рады Юлия Тимошенко заявила, что на Украине отсутствует реальная статистика по ситуации с COVID-19 и количество случаев заражения значительно превышает официально объявленные цифры.
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