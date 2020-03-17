Киев, , 07:36 — REGNUM Недостаток экспресс-тестов для определения коронавируса COVID-19 испытывает система здравоохранения Украины, заявил президент Украины Владимир Зеленский 16 марта в эфире телепередачи «Свобода слова» на канале ICTV.

По словам главы государства, в Киеве ожидают поступления одного миллиона тестов из Китая. Зеленский отметил, что они будут переданы армии и в медучреждения Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 марта депутат Верховной рады Юлия Тимошенко заявила, что на Украине отсутствует реальная статистика по ситуации с COVID-19 и количество случаев заражения значительно превышает официально объявленные цифры.

Читайте ранее в этом сюжете: Тимошенко: на Украине гораздо больше жертв коронавируса, чем сообщают