Южно-Сахалинск, , 07:38 — REGNUM В строительных магазинах Южно-Сахалинска жители островной столицы массово скупают маски. Во многих аптеках города медицинских масок нет.

Читайте также: Изоляция поневоле: страны защищаются от коронавируса — трансляция

Как выяснило РИА Сахалин и Курилы, граждане жалуются уже и на то, что прилавки строительных и хозяйственных магазинов, на которых раньше маски имелись в изобилии, пустеют на глазах.

Пока в продаже имеются обычные защитные маски для защиты при строительных и хозяйственных работах — набор из 5 штук стоит 33 рубля, есть большие респираторы с фильтрами по бокам по 263 и 600 рублей.

В дежурной аптеке Южно-Сахалинска масок уже не нашлось.

Министр здравоохранения региона Владимир Ющук сообщил, что ситуация изменится к концу недели: на остров завезут около 13 тыс. многоразовых марлевых повязок и более 50 тыс. одноразовых.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за распространения коронавируса в мире обычные защитные маски стали самым востребованным товаром и предметом массовой спекуляции.