Владивосток, , 07:27 — REGNUM Символы патриотической акции «Эстафета Победы» прибыли во Владивосток, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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Символы Победы — орден Отечественной войны и пограничный знак прибыли в Приморье с Сахалина: торжественная встреча прошла у памятника пограничникам, погибшим при защите рубежей Родины. В патриотической акции приняли участие представители органов исполнительной власти, краевого парламента, воспитанники клуба «Юный патриот Родины», Юнармии, учащиеся учебных заведений.

«После Владивостока изображение Ордена Отечественной войны и пограничного знака направят в Находку», — сообщили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалин прибыла «Эстафета Победы». После торжественных мероприятий символы Победы направили в Приморский край.