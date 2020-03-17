Афины , , 07:22 — REGNUM Решение наложить временный запрет в Греции на деятельность религиозных учреждений, в том числе и православных храмов, приняли греческие власти, сообщил премьер-министр республики Кириакос Мицотакис 16 марта на своей странице в Twitter.

Церкви могут принимать прихожан только в индивидуальном порядке или в случае проведения похорон. Запрет будет действовать две недели — с 16 марта по 30 марта 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 марта власти Греции ограничили работу всех магазинов, кроме продовольственных, а также аптек, банков и автозаправок станций.

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