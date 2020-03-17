Пномпень, , 07:18 — REGNUM Новых 12 случаев заражения коронавирусом нового типа были выявлены в Камбодже за прошедшие сутки, говорится в заявлении камбоджийского министерства здравоохранения.

Таким образом число заболевших COVID-19 в стране удвоилось и достигло 24 человек. Из 12 новых пациентов 11 недавно посещали Малайзию с религиозными целями.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Камбодже выявили четыре новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Отмечалось, что двое из пациентов посещали Куала-Лумпур для участия в религиозном мероприятии.

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