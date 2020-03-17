Лесозаводск, Приморский край, , 07:23 — REGNUM В приморском городе Лесозаводске военные провели учения по отработке действий по борьбе с коронавирусной инфекцией, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Восточного военного округа.

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На базе 16-й отдельной бригады радиационной, химической и биологической защиты Восточного военного округа прошли совместные учения со структурами Роспотребнадзора, МВД, МЧС и железнодорожниками.

По легенде учений, больной коронавирусом был выявлен в междугороднем автобусе, откуда его доставили в инфекционное отделение районной больницы.

Как сообщало ИА REGNUM, учения по эвакуации больного коронавирусом прошли на Камчатке.