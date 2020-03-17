Хабаровск, , 07:19 — REGNUM Правительство Хабаровского края опровергло распространяемые в социальных сетях слухи о первых случаях заражения коронавирусом в регионе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве Хабаровского края.

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По словам министра здравоохранения края Александра Витько, подобные слухи — просто инсинуации.

«Необходимо пользоваться только официальными источниками. Официально заявляю: случаев заболевания коронавирусом в Хабаровском крае нет. Мы даём полную информацию на сайте министерства здравоохранения региона. Все последние данные дублируем в СМИ. Поэтому сообщения о случаях заражения коронавирусом — фейк», — заявил министр.

Как сообщало ИА REGNUM, в России принимаются меры по предотвращению распространения коронавируса. Минсельхоз поручил регионам создать запас продуктов первой необходимости на два месяца.