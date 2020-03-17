Якутск, , 07:15 — REGNUM В правительстве Якутии готовят указ по объявлению в республике режима повышенной готовности, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Глава республики Айсен Николаев написал в с воем аккаунте в соцсетях:

«В связи со сложной эпидемиологической обстановкой в стране, в Якутии вводим режим повышенной готовности. Запрет на мероприятия с участием свыше 50 человек. Вузам рекомендовано освобождать общежития и отправлять детей домой. Заболевших на территории республике нет».

Ожидается, что указ глава подпишет 17 марта.

Как сообщало ИА REGNUM, национальный родительский комитет предложил давать родителям детей до 14 лет больничные в связи с закрытием школ на карантин.