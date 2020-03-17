Веллингтон, , 07:09 — REGNUM Три новых случая заражения коронавирусом нового типа подтвердили в Новой Зеландии, заявил министр здравоохранения страны Эшли Блумфилд, сообщает агентство «Синьхуа».

Сообщается, что двое из новых пациентов недавно вернулись из Соединенных Штатов, третий пациент недавно посещал Германию. Общее число заболевших COVID-19 в стране достигло 11 человек.

«Все новые случаи связаны с посещением заграницы», — заявил министр.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Новой Зеландии объявила о выделении более $7 млрд на поддержку экономики страны. Также средства пойдут на закупку медицинского оборудования и поддержку системы здравоохранения в стране.

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