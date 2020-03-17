Барнаул, 17 марта 2020, 07:04 — REGNUM Решение правительства РФ, ограничивающее въезд на территорию страны для иностранных граждан кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия») считает оправданной мерой. В комментарии корреспонденту ИА REGNUM он отметил:
Как уже сообщало ИА REGNUM, по итогам телефонных переговоров премьер-министра российского правительства Михаила Мишустин с главами правительств Белоруссии, Азербайджана, Армении, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистан, принято решение ограничить приезд в Россию иностранных граждан и лиц без гражданства из-за распространения коронавируса. Постановление вступает в действие с полуночи 18 марта до полуночи 1 мая.
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