Барнаул, , 07:04 — REGNUM Решение правительства РФ, ограничивающее въезд на территорию страны для иностранных граждан кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия») считает оправданной мерой. В комментарии корреспонденту ИА REGNUM он отметил:

« Ограничение въезда иностранцев в Россию — абсолютно оправданная мера! Не секрет, что заболеваемость коронавирусной инфекцией в России обусловлена ее распространением из-за границы. В Белоруссии ситуация более чем благополучная, но варианты переноса инфекции путем транзита через территорию этого государства вполне возможны. Справиться же с опасной инфекцией возможно только путем перекрытия всех возможных путей проникновения коронавируса на территорию России».

Как уже сообщало ИА REGNUM, по итогам телефонных переговоров премьер-министра российского правительства Михаила Мишустин с главами правительств Белоруссии, Азербайджана, Армении, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистан, принято решение ограничить приезд в Россию иностранных граждан и лиц без гражданства из-за распространения коронавируса. Постановление вступает в действие с полуночи 18 марта до полуночи 1 мая.

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