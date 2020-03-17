Оренбург, , 07:03 — REGNUM В Оренбурге один из ветеранов Великой Отечественной войны, Михаил Рожнов, получил юбилейную медаль к 75-летию Победы. Об этом сообщает пресс-служба мэрии. Награду ему вручила глава городского управления по социальной политике Светлана Золотухина.

Михаил Рожнов родился 4 ноября 1920 года. В армию был призван в 1939 году. Великую Отечественную войну прошел с первого до последнего дня. Начал рядовым, а закончил командиром отделения. Воевал на Брянском, Северо-Западном, Белорусском, а также Первом Белорусском фронтах.

Домой он вернулся в декабре 1945 года.