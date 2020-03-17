Кито, , 07:16 — REGNUM Президент Эквадора Ленин Морено в связи с угрозой распространения коронавируса объявил в стране чрезвычайное положение. Обращение Морено 16 марта вышло в эфире государственного телевидения.

«Экстренные ситуации требуют экстренных мер. Поэтому я объявляю чрезвычайное положение», — заявил президент.

По его словам, с 17 марта из государственных служб работу продолжат только правоохранители, спасатели и врачи. Продолжат работать также агрокомплекс, продовольственное снабжение, коммунальное хозяйство, банковская и финансовая сферы.

Кроме того, с 17 марта в стране Эквадоре начинает действовать комендантский час с 21 часа до 5 часов утра, а также на две недели прекращается транспортное сообщение между городами. Президент подчеркнул, что за соблюдением ограничений будут следить не только полиция, но и вооруженные силы и призвал граждан проявлять.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 марта в Эквадоре было принято решение перекрыть границу и закрыть въезд как иностранцам, так и гражданам страны в связи с пандемией коронавируса.

В настоящее время в стране выявлено 58 случаев заражения коронавирусом, умерли два человека.

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