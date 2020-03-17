Владивосток, , 07:07 — REGNUM Приморский край не в состоянии самостоятельно обеспечить население региона продуктами питания, и как нельзя лучше это выявила ситуация с коронавирусом, когда закрылись границы, прекратились поставки. Вопросы продовольственной безопасности обсудили на координационном совещании правительства Приморья, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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На совещании обсуждались планы по наращиванию производства местной продукции. Министр сельского хозяйства Приморья Андрей Бронц рассказал об утверждённых в России параметрах, при которых достигается продовольственная безопасность.

«Молока и молокопродуктов, растительного масла, овощей, сахара нужно производить 90%, картофеля и зерна — 95%, мяса и мясопродуктов — не менее 85%, семян собственного производства — 75%», — проинформировал министр.

По словам министра, в Приморье нет таких показателей, поэтому необходимы меры поддержки сельхозпроизводителей, значимость которых в период мировой борьбы с коронавирусной инфекцией высветилась особенно ярко.

«Ситуация с коронавирусом, когда закрылись границы и прекратились поставки, показала, что люди вынуждены переплачивать за продукцию. Поэтому мы должны увеличивать объемы производства местной продукции, заключить прямые соглашения между торговыми сетями и производителями», — отметил губернатор Приморья Олег Кожемяко.

Как сообщало ИА REGNUM, в Вологде проверили наличие продовольствия на складах.