Ханты-Мансийск, , 06:55 — REGNUM В Югре увеличили региональный семейный капитал с 116 092 до 150 000 рублей. Соответствующее постановление подписала глава региона Наталья Комарова.

Напомним, право на югорский семейный капитал возникает у семьи, в которой родился или усыновлен третий или последующий ребёнок.

Департамент общественных и внешних связей Югры отмечает, что с 2013 года средствами югорского материнского капитала воспользовались более 16 тыс. семей. В основном семьи ХМАО, в 76,5% тратят региональный капитал на улучшение жилищных условий, на образование — 15,4%, на медицинские услуги — 8,1%.

Читайте ранее в этом сюжете: В Тюменской области обозначили круг получателей маткапитала на первенца