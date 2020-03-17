Доха, , 06:54 — REGNUM Шесть тонн медицинских препаратов и оборудования как часть гуманитарной помощи, обещанной Катаром иранским властям, было доставлено в Иран для поддержки в борьбе с новым коронавирусом, 17 марта сообщает агентство QNA со ссылкой на дипмиссию в исламской республике.

Помощь была предоставлена Катарским фондом развития.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно официальным данным, число заразившихся новым коронавирусом в Иране составляет почти 15 тыс. человек, а в Катаре — 401 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Иран и Оман обсудили борьбу с коронавирусом и межпарламентские связи