Ханты-Мансийск, , 06:45 — REGNUM В Югре заболеваемость туберкулезом в 2019 году снизилась на 5,6% к уровню 2018 года. Об этом заявила заместитель главного врача Ханты-Мансийского клинического противотуберкулезного диспансера Лилия Карина.

Показатель распространенности туберкулеза в сочетании с ВИЧ-инфекцией в 2019 году снизился на 7,4% к уровню 2018 года. На 10,8% в автономном округе сократилась численность больных активным туберкулезом.

На 10,5% в 2019 году в Югре стал ниже уровень заразных форм туберкулёза к уровню 2018 года. Показатель смертности от активного туберкулеза в ХМАО снизился на 20%.