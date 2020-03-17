Сан-Франциско, США, , 06:42 — REGNUM Запрет на передвижение жителей американского города Сан-Франциско, а также окрестных городов Сан-Хосе, Беркли и Окленда решили ввести местные власти, 16 марта сообщает агентство Associated Press.

Население всех городов составляет около семи миллионов человек. Согласно решению, граждане не смогут выходить на улицу, кроме тех случаев, когда необходимо закупить еду и медикаменты, или в случае крайней необходимости.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории США было выявлено более 4,6 тысячи лиц, заразившихся коронавирусом, из них 85 — скончались.

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