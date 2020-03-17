Гонконг, Китай, , 06:52 — REGNUM Обязательный двухнедельный карантин вводят в Гонконге с 19 марта для всех прибывающих из-за рубежа. Об этом 17 марта сообщает газета South China Morning Post.

Глава местной администрации Кэрри Лам, на которую ссылается издание, объяснила введение такой ограничительной меры тем, что из выявленных за последние две недели 57 случаев инфицирования коронавирусом, 50 оказались завезёнными из-за рубежа.

Всего в Гонконге к настоящему времени зафиксировано 158 случаев заражения коронавирусом. Четыре человека умерли.

Как сообщало ИА REGNUM, врачи в Гонконге выявили повторный случай заражения коронавирусом COVID-2019 у пассажира лайнера Diamond Princess, который ранее уже перенес это заболевание и был вылечен от него в Японии.

Читайте ранее в этом сюжете: В Гонконге диагностирован COVID-2019 у излечившегося пассажира лайнера