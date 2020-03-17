Благовещенск, , 06:35 — REGNUM Коммунальщики Благовещенска при вскрытии уложенного под землёй газопровода столкнулись с необъяснимым явлением.

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К удивлению работников газовой службы «Амурских коммунальных систем», в вырытый котлован неудержимо поступала вода. Когда разобрались, в чём причина, специалисты пришли в недоумение, пишет Телепорт.РФ.

Как оказалось, когда-то при строительстве коммуникаций, строители при пересечении трубопроводов, канализационного и газового, просто проложили газовый через канализационный, пробив в последнем внушительную дыру.

Устранять «привет из прошлого» пришлось очень осторожно.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновске за аварию на водопроводе накажут директора МУП.