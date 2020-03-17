Пермь, , 06:30 — REGNUM В Пермском крае медицинские маски можно купить по 6,4 рубля за единицу. Это минимальная цена, зафиксированная специалистами краевого УФАС, сообщает пресс-служба ведомства.

Максимальная цена масок составляет в розницу 35 рублей. В среднем одна маска стоит 20,7 рублей.

Для сравнения, в феврале средняя розничная цена была в районе от 17,32 до 18,62 рубля. Таким образом, зафиксировано подорожание этого актуального в условиях ситуации с ОРВИ, гриппом и коронавирусом товара.

Как сообщало ИА REGNUM, ситуация с масками обострилась в начале 2020 года. Одной из причин стала ситуация с коронавирусом.

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