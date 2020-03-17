Вашингтон, , 06:24 — REGNUM Американские компании Facebook, Google, Twitter и ряд других распространили 16 марта заявление о совместной борьбе против фейков о коронавирусе COVID-19.

«Мы тесно взаимодействуем в выработке ответных мер в связи с COVID-19», говорится в заявлении.

Отмечается, что усилия социальных сетей направлены на пресечение распространения ложных сведений и публикацию важной официальной информации. Работа проводится при участии «государственных управлений здравоохранения по всему миру».

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