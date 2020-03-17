Магадан, Магаданская область, , 06:31 — REGNUM Губернатор Магаданской области Сергей Носов провёл заседание оперативного штаба по распространению коронавирусной инфекции.

Читайте также: ВОЗ: в мире за сутки зафиксировано почти 14 тыс. заражений коронавирусом

Представители региональных ведомств обсуждали меры, принятые в отношении работников рудника «Купол» на Чукотке, которые могли заразиться от вернувшегося из Италии коллеги.

Главный внештатный инфекционист минздрава Колымы Елена Кузьменко сообщила, что работник, отдыхавший в Италии, прилетел в Магадан 2 марта, потом уехал на Чукотку. 12 марта у него обнаружили подозрение на коронавирус, его госпитализировали в районную больницу Анадыря, 13 марта обследовали и получили положительный результат.

Выяснилось, что с 3 по 13 марта в Магаданскую область с рудника приехал 151 житель Колымы. Уже обследовано 122 человека — их всех отправили на карантин, пишет «Магаданская правда».

"Почему канадская компания, а в Канаде ситуация очень серьёзная с коронавирусом, там даже первые лица государства болеют, так пренебрежительно и халатно отнеслась к тому, что её работники отдыхают в очагах эпидемий? Как вы объясните отсутствие контроля за перемещениями ваших работников?» — обратился губернатор Сергей Носов к иностранному представителю компании «Кинросса».

Внятного ответа получить не удалось. Представитель лишь сказал, что этот работник вернулся в Россию до того, как были введены дополнительные требования по приёму граждан, прибывающих из Италии.

«Я не собираюсь давать юридическую оценку действиям компании. Я дам моральную. Это полная некомпетентность, безалаберность и безответственность. Может быть, вам безразлично, что происходит за пределами вашей компании с вашими работниками?» — жёстко ответил губернатор.

Сергей Носов поручил всем ведомствам продумать, как не допустить проникновения вируса на территорию Колымы, а также обеспечить неснижаемый остаток расходных материалов и медикаментов до 3 месяцев.

В итоге он сказал, что оснований для введения режима повышенной готовности в Магаданской области пока нет.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 марта в мире заразились коронавирусом 13 903 человека, умерли от него 862.