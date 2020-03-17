Пермь, , 06:17 — REGNUM В Пермском крае отмечено резкое повышение цен на медицинские маски. К такому выводу пришли специалисты регионального управления ФАС в ходе еженедельного мониторинга, сообщает пресс-служба ведомства.

Кроме того, на этот товар повысились цены. Причём как в рознице, так и у оптовиков. В среднем одна маска стоит у оптовых поставщиков 12,3 рубля.

При этом ещё в декабре 2019 года розничные продавцы покупали маски по ценам от 1,04 рубля за единицу. В феврале 2020-го средняя стоимость поднялась до 9,09 рублей. Цены продолжают расти.

Как сообщало ИА REGNUM, подобная ситуация отмечается по всей России. Ранее правительство страны запретило экспорт масок за рубеж.