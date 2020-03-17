Москва, , 06:28 — REGNUM Во вторник, 17 марта, в Москве будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Температура воздуха +3… +5 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр.

В ночь на 18 марта в Москве будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, 0… +2 °С.

Ветер западный, юго-западный 5−10 м/с, ночью местами порывы до 15 м/с. В связи с сильным ветром действует жёлтый уровень опасности. Атмосферное давление 753 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале +1… +6 °С днём и −3… +2 °С ночью.

В среду, 18 марта, днём в столице ожидается +7… +9 °С. По области +4… +9 °С. Ночью в регионе ожидается 0… +5 °С.