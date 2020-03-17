Монтевидео, , 06:15 — REGNUM О полном закрытии границы Уругвая с Аргентиной из-за угрозы распространения нового коронавируса объявил уругвайский президент Луис Лакалье Поу 16 марта в ходе пресс-конференции.

По словам главы государства, власти Уругвая провели консультации с аргентинскими коллегами по данному вопросу. Ограничение распространится и на речную границу. Решение вступит в силу с 17 марта.

При этом Уругвай будет принимать только своих граждан и иностранцев, постоянно проживающих в республике. Однако, как уточнил президент, запрет не распространяется на транспортировку грузов и предметов первой необходимости.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 марта уругвайские власти частично закрыли свои границы, установив обязательный двухнедельный карантин для авиапассажиров, находящихся в зоне риска. Для пассажиров и членов экипажей круизных лайнеров был установлен полный запрет на спуск на сушу в портах страны.

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