Посёлок городского типа Славянка, Приморский край, , 06:17 — REGNUM Вышедшее из Лонг-Бич 28 февраля сборочно-командное судно Sea Launch Commander прибыло в порт Славянка в российском Приморье, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Sea Launch Commander является одним из элементов плавучего космодрома «Морской старт», в отношении которого правительствами России и США было принято решение о его перебазировании из США в Россию.

Согласно ресурсу marinetraffic.com, позволяющем отслеживать местоположение судов, оснащённых транспондером, судно Sea Launch Commander прибыло в Славянку в 08:33 по местному времени (01:33 мск). В тоже время стартовая платформа Odyssey, которую перевозит транспортное судно Xin Guang Hua, согласно данным того же ресурса, в настоящее время находится на переходе морем в восточной части Тихого Океана. Его прибытие в порт Славянка ожидается 30 марта.

Как сообщало ИА REGNUM, командное судно плавучего космодрома «Морской старт» вышло из морского порта в Лонг-Бич и направилось в Россию.