Кито, , 05:58 — REGNUM Решение запретить передвижение внутри Эквадора и ввести комендантский час с 17 марта из-за эпидемии коронавируса приняли эквадорские власти, сообщил президент страны Ленин Морено 16 марта на своей странице в Twitter.

Комендантский час будет действовать с 21:00 по 05:00. Были также установлены ограничения на перемещения в зависимости от цифр автомобильного номера.

Владельцы транспортных средств, номера которых заканчиваются на четные цифры и ноль, получили право выезжать за покупками по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям.

В оставшиеся дни разрешено ездить автовладельцам, имеющим нечетные номера. Грузовой и медицинский транспорт будут перемещаться без ограничений.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 марта власти Эквадора запретили въезд на свою территорию для иностранцев и своих граждан.

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