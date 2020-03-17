Пекин, , 05:48 — REGNUM Ассоциация потребителей Китая получила 180 972 жалобы, связанные с эпидемией коронавируса в период с 20 января по 29 февраля, сообщает 15 марта агентство Синьхуа.

Ассоциация запустила интернет-кампанию, связанную с эпидемией коронавируса в День защиты прав потребителей с целью усиления защиты законных прав и интересов потребителей на фоне вспышки коронавируса в стране.

Жалобы по больше части включают в себя завышение цен на некоторые товары — их насчитывается 45% от общего числа. В докладе также говорится о низком качестве продуктов и отмене контрактов в связи с коронавирусом, как о серьезнейших проблемах потребителей.